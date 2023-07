Consiglio regionale del Piemonte cambia aula per lavori in corso

Da questa mattina i lavori del consiglio regionale del Piemonte si svolgono non nell'aula consiliare, ma in sala Viglione, sempre a Palazzo Lascaris a Torino, per dei lavori di ristrutturazione. La sala è stata riadattata per ospitare consiglieri, giunta regionale, ufficio di presidenza e due soli posti per i giornalisti. Non è invece predisposta la platea pubblico. La prima tranche dei lavori durerà da adesso fino a metà ottobre, poi una seconda tranche da giugno 2024 a febbraio 2025.