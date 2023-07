POLITICA & SANITÀ

"Risorse scarse, stipendi bassi".

La Sanità pubblica è allo stremo

Inarrestabile la migrazione dei medici dal pubblico al privato (cliniche, ma anche cooperative). Guadagni più alti e migliori condizioni di lavoro alla base degli abbandoni. L'allarme del sindacato Smi: "Senza maggio investimenti il sistema a rischio"

Le risorse messe in campo non bastano per salvare il sistema sanitario. A sostenerlo, lanciando l’allarme e facendo pressione al tavolo per il rinnovo del contratto nazionale sono le rappresentanze sindacali dei medici. “Per la sopravvivenza di un servizio sanitario in grado di continuare a garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute e agli operatori che vi lavorano, un impiego stabile, sicuro e professionalmente appagante, sono indispensabili maggiori investimenti”, dichiara Piera Onotri, segretaro generale dello Smi, una delle principali sigle di rappresentanza dei camici bianchi. Per il sindacato “si devono assolutamente innalzare il livello delle retribuzioni, anche perché le risorse disponibili per il triennio 2016-2018 non hanno permesso di realizzare compiutamente né l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, né una concreta valorizzazione delle professionalità”. Professionalità che sempre più lasciano il servizio pubblico per lavorare nel privato, sia nelle cliniche, sia tornando talvolta negli stessi ospedali ma in forza a società private o cooperative che forniscono il personale di cui necessitano Asl e Aso. Stipendi più alti (con costi che rischiano di far saltare i bilanci delle aziende sanitarie), ma anche migliori condizioni di lavoro con turni meno gravosi: queste le due ragioni principali della continua migrazione dal pubblico al privato anche a fronte di alcune penalizzazioni introdotte per arginare il fenomeno.

Non per caso, sul tavolo della trattativa con Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, i sindacati hanno messo, oltre all’aumento degli stipendi, l’orario di lavoro, le guardie, ma anche il welfare aziendale. Sul fronte stipendi “l’Aran ha spiegato che le risorse disponibili per il 2019 sono pari a 201 milioni di euro, per il 2020 a 310 milioni e, dal 2021 in poi, per ciascun anno di 584 milioni al lordo degli oneri e delle tasse che restano a carico della dirigenza sanitaria e medica. Stiamo parlando – osserva il segretario dello Smi – di un incremento medio di 240 euro al mese per 13 mensilità. Incrementi veramente molto lontani da quelli che sarebbero necessari a fermare la grande fuga dei medici dal sistema sanitario pubblico”.