Rossi (Pd), con Cirio il Piemonte è solo settimo nei Lea

"Con la Giunta Cirio, sul fronte dei Lea il Piemonte è solo settimo. Per la Fondazione Gimbe, che esegue il monitoraggio per il ministero della Salute, ci superano tra gli altri Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. Eppure nel 2019 il Piemonte era in testa alla classifica, poi in corrispondenza dell'amministrazione di Alberto Cirio è avvenuta una lenta discesa". Così il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Domenico Rossi, segretario del Pd del Piemonte. "La performance piemontese - rimarca Rossi - non è in linea con quella delle grandi Regioni del nord e questo comporta conseguenze sulla mobilità passiva e sulla quota di risorse nazionali che vengono ripartite sulla base della qualità dei servizi". "In questo contesto - aggiunge - è colpevole proseguire con la proposta di autonomia differenziata di Calderoli perché il divario tra nord e sud potrà solo peggiorare. Non può esserci una sanità di serie A e una di serie B, lo sforzo comune deve essere quello di migliorare e uniformare l'offerta".