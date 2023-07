Elenco degli amministratori di condominio in tempi brevi

"L'elenco degli amministratori di condominio attivi in Piemonte sarà presto realtà: una buona notizia confermata dalla giunta, che ha risposto in Consiglio Regionale alla mia interpellanza sull'argomento". Lo ha annunciato Silvio Magliano, presidente gruppo Consiliare Moderati in consiglio regionale del Piemonte. "I prossimi passi dell'iter saranno, dopo l'individuazione del settore competente, un approfondimento sui requisiti di accesso, l'implementazione della tecnologia necessaria per la gestione delle iscrizioni e l'audizione, prevista per settembre, delle Associazioni di categoria in commissione", spiega Magliano, che sottolinea che la commissione consiliare potrà così esprimersi e che ora che l'iter è partito bisogna "assolutamente evitare ulteriori ritardi in una così importante misura di trasparenza, in una fase nella quale i contenziosi sono in evidente crescita. Dobbiamo evitare, allo stesso modo, che, in assenza di regolamenti, una legge così sensata non trovi attuazione". L'iscrizione all'elenco non è obbligatoria e non rappresenta titolo per svolgere la professione: "è una mera misura di trasparenza, peraltro importante e utile soprattutto in una fase storica come la nostra. La professione di amministratore di condominio è regolamentata dal Codice civile e da una legge nazionale", conclude Magliano.