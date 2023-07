La polizia municipale sgombera alloggi Atc occupati a Torino

È in corso da questa mattina un'operazione della polizia municipale di Torino, con l'ausilio di polizia e carabinieri, che ha sgomberato degli alloggi dell'Atc nell'isolato compreso tra corso Grosseto e le vie Bibiana, Sospello e Chiesa della Salute. Si tratta di un'attività programmata in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica su richiesta dell'Agenzia territoriale per la casa e l'intervento è scattato dopo il percorso di mediazione per convincere le famiglie occupanti a lasciare in autonomia le abitazioni. Al momento gli alloggi recuperati sono tre e tutti gli occupanti hanno lasciato spontaneamente le abitazioni. Gli agenti hanno inoltre provveduto a far rimuovere dal cortile un'auto e una moto in stato di abbandono, mentre altri quattro veicoli saranno oggetto di accertamenti nei prossimi giorni. Al termine delle operazioni saranno cambiate le serrature e gli immobili rientreranno nelle disponibilità dell'Agenzia Territoriale per la Casa. Sale dunque a 51 il numero degli alloggi recuperati dalla polizia municipale dall'inizio dell'anno.