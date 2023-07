Nuovo ospedale del Canavese, ancora dubbi

I sindaci del Canavese che questa mattina hanno manifestato davanti a Palazzo Lascaris a Torino sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. e da numerosi consiglieri della maggioranza e dell'opposizione per esporre le ragioni della contrarietà alla scelta dell'area ex Montefibre di Ivrea per la costruzione del nuovo ospedale dell'Asl To4. Alberto Rostagno, sindaco di Rivarolo Canavese, a nome dei colleghi amministratori, ha ribadito che Montefibre è una "scelta politica non in linea con i risultati del primo studio Ires commissionato dalla Regione che ha assegnato il maggior punteggio all'area ex Ribes di Pavone". Venerdì è stata convocata l'assemblea dei sindaci dell'Asl To4 con all'ordine del giorno il voto sulla localizzazione del sito. "Mi farò portavoce delle vostre istanze - ha detto il presidente Allasia a conclusione dell'incontro - e faremo le opportune valutazioni per proseguire la discussione anche alla luce della documentazione che avete fornito". Presente anche l'assessore per i rapporti tra Giunta e Consiglio Maurizio Marrone, che ha raccolto la posizione dei sindaci. L'assessore ha sottolineato che, ferma restando l'importanza del passaggio in assemblea dei sindaci, la pianificazione della rete ospedaliera spetta al Consiglio regionale e che dovrà essere quindi l'aula ad assumersi la responsabilità di votare la proposta che verrà presentata dalla Giunta.