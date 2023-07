Tavares, Faremo la nuova Panda in più stabilimenti

"Produrremo la Nuova Fiat Panda in più stabilimenti, non in uno solo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, nell'incontro con i giornalisti. Tavares ha parlato della Panda come di "una vettura iconica del lifestyle italiano" e dei rischi che le regole dell'Euro7 "la uccidano". Ha poi aggiunto che a Pomigliano, dove oggi si fanno anche l'Alfa Tonale e la Dodge Hornet, aumenterà la produzione entro fine anno. L'arrivo della Nuova Panda è previsto per il prossimo anno.