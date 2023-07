Calcio: Cairo annuncia, "presto nuova sede per il Toro"

Il Torino è pronto a traslocare. La società granata, infatti, cambierà presto sede e lascerà via Arcivescovado 1. "Abbiamo preso una bellissima sede che inauguriamo in autunno appena pronta" la risposta del presidente Urbano Cairo a un tifoso su Instagram. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova sede sarà sempre in pieno centro, a Torino, a pochi passi da quella attuale.