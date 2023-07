L'edilizia torinese sta bene, ma mancano 30.000 addetti

L'edilizia torinese gode di buona salute, come dimostrano i dati del primo semestre 2023 presentati dall'Ance Torino all'assemblea degli associati, ma mancano 30.000 addetti, specialisti e operai comuni. Nella prima metà dell'anno i bandi di gara pubblicati in provincia di Torino sono stati il 110% in più dello stesso periodo dell'anno scorso, per un importo pari a 272 milioni di euro, dato che non tiene conto delle procedure negoziate senza bando. Sempre nel primo semestre sono stati concessi permessi di costruire per una volumetria pari a 97.133 metri cubi, il 43,72% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. "Il nostro settore è apparentemente in salute in questo primo periodo dell'anno, grazie all'onda lunga degli effetti del Superbonus e del Pnrr, che nell'area metropolitana di Torino ha permesso di finanziare opere per un importo di 1.894 miliardi di euro, di cui circa 430 milioni di euro a Torino, ma siamo molto preoccupati, in particolare per due temi: la carenza di manodopera e l'aumento dei tassi di interesse. Mancano non solo tecnici e specialisti, ma anche operai comuni e qualificati. I giovani preferiscono orientarsi verso altri comparti, trascurando di analizzare a fondo i vantaggi anche economici e le tante opportunità che il settore offre" commenta il presidente dell'Ance Torino, Antonio Mattio.