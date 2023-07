TRASPORTI

Chiamparino deraglia, ma tocca a Cirio mettere mano al portafoglio

La Regione Piemonte è alla ricerca di 50 milioni per chiudere il contenzioso con Trenitalia, dopo il "regalo" lasciato dalla precedente giunta. Ora l'obiettivo è evitare tagli. L'assessore Gabusi: "Stiamo trattando, troveremo una soluzione". Ipotesi dilazionamento

Un contenzioso perso con Trenitalia e oltre 50 milioni da trovare per evitare di tagliare qualche tratta e lasciare a piedi i già fin troppo vessati pendolari. La Regione Piemonte metterà mano al portafoglio, “non taglieremo il servizio” assicura l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, ma certo “neanche riusciremo a implementarlo come avremmo voluto” mette le mani avanti. E così dalle carte bollate si è passati alla trattativa.

I fatti risalgono al 2017, anno in cui il presidente era Sergio Chiamparino e l’assessore ai Trasporti Francesco Balocco: l’allora giunta regionale sottoscrive un contratto ponte di quattro anni con Trenitalia per il servizio ferroviario metropolitano in attesa dell’esito della gara prevista nel 2019: il costo è di 195 milioni per i primi tre anni e 245 milioni per l’ultimo, nel 2020. Perché questo salasso? Semplice: i soldi nel 2017 non c’erano e così ci si è tenuti un po’ più stretti all’inizio sperando di riuscire a recuperare le risorse necessarie strada facendo. Un po’ come andare al ristorante dal lunedì al giovedì, mangiare lo stesso menu da 11 euro ma pagarne 10 per i primi tre giorni e poi 14 l’ultimo. A saldare, però, l’ultimo giorno è toccato ad Alberto Cirio.

Intanto Trenitalia è l’unico soggetto a presentarsi alla gara per il servizio ferroviario metropolitano (la cordata Gtt-Arriva deraglia prima ancora di partire) e così ottiene la gestione per dieci anni; al piano nobile di piazza Castello approda Cirio che dopo qualche mese dall’insediamento si ritrova alle prese con la maxi fattura finale di Trenitalia e con quegli oltre 50 milioni di euro extra per compensare il servizio a sconto degli anni precedenti. Le fatture arrivavano all’Agenzia per la mobilità ma è la Regione a dover mettere mano al portafoglio. Si sceglie la strada di respingere le fatture e l’azienda del gruppo Fs va prima al Tar e poi al Consiglio di Stato che le hanno dato ragione. Che fare? Proseguire il braccio di ferro legale con l’azienda che da settembre materialmente prenderà in mano il servizio ferroviario è sconsigliabile, meglio trovare un accordo.

“Verseremo 20 milioni subito e la restante parte la dilazioniamo negli anni a venire” spiega Gabusi, mentre l’Agenzia ha accantonato precauzionalmente 59 milioni di euro. Le trattative proseguono e chi le conduce assicura che Trenitalia è un osso duro. Intanto da settembre apriranno due nuove linee: la Casale Monferrato-Mortara e l’Asti-Alba. Sono attesi 16 treni nuovi e 71 entro il 2026 mentre per quest’estate è stata confermata la linea Torino-Pesaro. Manca solo ancora qualche milioncino per sanare i debiti pregressi.