Acea, nel semestre in Ue +11,6% van, +20% camion, +15% bus

Nel primo semestre del 2023 nell'Unione Europea sono stati venduti 725.418 van, l'11,6% in più dello stesso periodo del 2022. Spagna e Germania hanno dato il maggiore contributo alla crescita con incrementi rispettivamente del 26,6% e del 15,5%. In Francia le vendite sono state 189.948, in crescita del 3,6%. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'Auto. Le immatricolazioni dei camion sono state 179.508, in crescita del 20% e hanno registrato una crescita a doppia cifra in quasi tutti i mercati europei, inclusi i più grandi: Germania (+24.8%), Francia (+12.3%), Italia (+12.6%), e Polonia (+10.8%). Le immatricolazioni dei bus sono state14,781, in crescita del 15%. La Francia con 2.982 unità vendute rappresenta il 22,3% dell'incremento. In crescita le vendite in Italia (+62.6%), Spagna (+58.7%) e Germania (+27.8%). Il diesel rimane nel semestre la scelta principale per i van, con l'83,4%, inferiore all'87% del 2022. Crescono comunque le elettrificate: la quota dei van ricaricabili ha raggiunto il 7%. Per i camion il diesel domina il mercato con il 95,6%, mentre per i bus l'elettrico cresce del 33,9% raggiungendo una quota del 14.4% rispetto al 12.4% del 2022.