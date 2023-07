SANITÀ

Fascicolo sanitario elettronico,

dopo il flop il Governo ci riprova

Formalmente esiste da anni, ma non viene quasi mai utilizzato. Difficoltà per i cittadini, scarso interesse da parte dei medici e delle Asl, anche in Piemonte è una scatola vuota. Nuovo input dal ministero. Atteso il parere delle Regioni e del Garante della privacy

Cartelle cliniche, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, referti di Pronto Soccorso e molto altro ancora.Tutto dovrà finire nel nuovo fascicolo sanitario elettronico previsto dal decreto predisposto dai ministeri della Salute, dell’Economia e dell’Innovazione Tecnologica e sul quale ora devono pronunciarsi le Regioni e il Garante della privacy.

Storia, ormai, vecchia, quello del fascicolo sanitario elettronico. Di fatto adottato da anni un po’ da tutte le Regioni, ma in realtà mai tradotto in un’attuazione diffusa ed efficiente com’era nei propositi. Complessità dei sistemi, una certa ritrosia e difficoltà da parte dei cittadini a aderire, mai risolti ostacoli di comunicazione tra le varie figure chiamate a utilizzarlo, dai medici di famiglia agli specialisti fino alle aziende sanitarie che spesso utilizzano ancora strumenti informatici che faticano a dialogare tra loro. In Piemonte esiste da tempo, ma il suo utilizzo è decisamente scarso, per non dire di peggio.

Ora con un intervento che si presenta come deciso da parte del Governo e una regia centralizzata, grazie a indicazioni e parametri definiti, forse anche questo mezzo che faciliterebbe molto la condivisione delle informazioni cliniche, nel rispetto della riservatezza, potrà svolgere la funzione fino ad oggi rimasta sulla carta. Tra le novità, introdotte, nel nuovo modello c’è anche la possibilità per gli operatori sanitari, in situazioni di grave pericolo per il paziente, di accedere ai dati anche in mancanza del consenso che è sempre richiesto.