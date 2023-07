Legambiente, al nord le città più virtuose verso gli animali

Sono al nord le realtà virtuose - tra Comuni e Asl - in prima linea nell'offerta di servizi e in azioni dedicate alla prevenzione dei problemi legati alla gestione degli animali nelle città italiane. Lo afferma Legambiente che ha assegnato il premio 'Animali in Città 2023' ai comuni di Modena, Verona e alla new entry Ferrara. Milano è la metropoli più virtuosa. Insignite anche le aziende sanitarie Ausl Toscana Centro, Asl Vercelli e Ats Brescia. Fondamentale, rileva la ong, anche l'apporto di altre istituzioni e premiato quest'anno per la prima volta anche l'impegno della società civile che contribuisce attivamente alla crescita di una migliore relazione con gli animali in città. Tra le realtà e le istituzioni premiate ci sono l'Arma dei Carabinieri e le sue Unità cinofile antibracconaggio e la Fondazione Cave Canem.