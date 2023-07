Superbonus, Pichetto: non proseguire ma far chiudere lavori

Per Gilberto Pichetto non si deve "parlare di continuare il Superbonus ma di lasciar chiudere a coloro che lo hanno iniziato". E' questa la valutazione in corso nel governo sul tema. La verifica, ha spiegato il ministro dell'Ambiente, è su "a che punto sono tutti quelli che dovevano iniziare alla famosa data del 22 novembre del '22. Se sono al primo stato di avanzamento, al secondo stato". L'obiettivo sarebbe dunque di "consentire il completamento delle opere".