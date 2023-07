MULTIUTILITY

Iren, crescono utili e investimenti

La multiutility presenta i conti dei primi sei mesi. Ricavi a 3,2 miliardi, margine operativo lordo a 606 milioni (+8%). Aumenta anche l'indebitamento (3,9 miliardi con un incremento del 17%). Il presidente Dal Fabbro: "Risultati brillanti"

Utili e investimenti in crescita per Iren nel primo semestre dell’anno. La multiutility del Nord Ovest chiude il semestre con un margine operativo lordo pari a 606 milioni di euro, l’8% in più del 30 giugno 2022, un risultato operativo pari a 248 milioni di euro (-12%) e un utile netto di gruppo attribuibile agli azionisti di 143 milioni (+4%).

La guidance sull’Ebitda è prevista in crescita del 10%. Proseguono gli investimenti in linea con il piano industriale e in crescita del 12%, destinati soprattutto allo sviluppo di nuove fonti rinnovabili, all’ampliamento della capacità impiantistica di recupero di materia dai rifiuti, alla resilienza e alla qualità del servizio delle reti di distribuzione idrica ed elettrica e ai progetti di efficientamento energetico. I ricavi consolidati al 30 giugno si attestano a 3,2 miliardi, in calo del 13,4% rispetto al primo semestre 2022, soprattutto a causa della riduzione dei prezzi delle materie prime (gas su tutti).

L'indebitamento finanziario netto è di 3,9 miliardi (+17%). Ottimi i risultati degli indicatori di performance Esg – sottolinea Iren – in linea rispetto alle previsioni del Piano e in miglioramento rispetto al primo semestre 2022: +35% di materia recuperata negli impianti del gruppo, +67% di produzione di biometano, raccolta differenziata pari al 71% e calo del -6% dei prelievi idrici per abitante al giorno. I dipendenti sono 10.897 (1.552 in più del 30 giugno 2022).

Per l’intero 2023 i risultati economici sono previsti in significativa crescita rispetto a quelli del 2022 grazie a un recupero del pieno valore del portafoglio clienti, alla stabilizzazione dei prezzi energetici, al recupero delle produzioni idroelettriche e alla piena disponibilità del parco di generazione elettrica. Dati che soddisfano il mercato con il titolo in crescita dell'1,16% alle 15,10.

“Approviamo dei brillanti risultati frutto della capacità di Iren di progredire rapidamente al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale – spiega il presidente esecutivo Luca Dal Fabbro –. Gli investimenti attesi per il 2023, pari a 1,3 miliardi di euro, sono principalmente finalizzati a efficientare e a incrementare la qualità dei servizi offerti e a ottimizzare il mix produttivo, rendendolo ancor più sicuro e sostenibile, e assicurando a Iren una maggiore resilienza di fronte a qualunque scenario evolutivo”.