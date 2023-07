FINANZA & POTERI

Crt, Palenzona non fa prigionieri.

Dopo il segretario, fuori Ganelli

Il Camionista di Tortona procede come un caterpillar. Liquidato Lapucci ora passa alla decimazione dei consulenti. Il notaio paga l'asse con Lo Russo nella partita sulla successione. I primi atti affidati a Pelle, compagna del presidente dell'Unione Industriale Marsiaj

Oggi è il giorno della svolta per la Fondazione Crt con il varo del suo nuovo statuto che, come abbiamo annunciato, contiene importanti novità, alcune oggetto di acceso confronto in Consigliio di indirizzo. Ma ancor prima di queste, altre segnano il nuovo corso della presidenza di Fabrizio Palenzona. Forse la più eclatante dopo la sostituzione del segretario generale Massimo Lapucci con Andrea Varese e certamente oggetto di chiacchiericci e letture in controluce, riguarda la giubilazione di Andrea Ganelli quale notaio di fiducia dell’ente. Professionista incaricato di apporre il sigillo su tutti gli atti, dai verbali dei consigli fino alle complesse costituzioni di società emanazione di via XX Settembre, dopo molti anni, per dirla crudamente, è stato tra cortesie e gentilezze di rito accompagnato alla porta, ponendo fine a una lunga “esclusiva” che ha segnato tutto il periodo in cui a guidare la fondazione è stato Giovanni Quaglia.

“Erede” del prestigioso studio notarile di Antonio Maria Marocco, predecessore di Quaglia in Crt e soprattutto “il notaio di Torino”, intendendo quell’appartenenza all’establishment subalpino. Ciò che Ganelli ha cercato e solo in parte realizzato: essere il notaio di sistema, il professionista sul cui tavolo passano gli atti più importanti della città, delle sue grandi imprese e famiglie, a partire da quella Agnelli. Mutato il periodo, cambiate molte cose e forse pure anche qualche aspetto di uno stile non propriamente sabaudo, l’obiettivo non è stato compiutamente raggiunto. Un outfit talvolta eccentrico, la propensione a gettarsi generosamente nella mischia (seppur d’alto livello), qualche stravagante interesse verso la politica: aspetti che probabilmente non sempre gli sono stati d’aiuto. Certamente, venendo al cortese benservito palenzoniano, non gli hanno giovato, per non dire altro, non solo la strettissima vicinanza a Quaglia, ma anche quelle mosse che hanno preceduto e accompagnato il duello da cui Big Fabrizio è uscito vincitore.

Una partita cominciata male e giocata peggio, che tuttavia non può essere addebitata al solo notaio Gianduia, ma almeno ripartita con il sindaco Stefano Lo Russo del quale egli è stato uno dei primi e principali sostenitori nell’ascesa a Palazzo di Città, ma verso il quale esprime oggi giudizi assai meno lusinghieri. Prima nei panni del cacciatore di teste, in una serie di contatti e relazioni per trovare il successore di Quaglia per conto del primo cittadino, in ultimo nelle vesti di candidato stesso con una mossa del sindaco che trasudava cinismo a fronte della palese impossibilità di riuscita. Una sequela di azioni che non potevano non pesare sul nuovo dominus di via XX Settembre e sulle sue prime decisioni.

Chi sostituirà Ganelli negli incarichi attribuiti dalla Fondazione? Ancora non è chiaro e neppure pare profilarsi una “esclusiva” come durante la presidenza Quaglia, piuttosto una distribuzione delle pratiche a diversi studi, torinesi e non solo. Certo è che uno dei primi atti porta la firma di Maria Teresa Pelle, notaio in Torino e madre dell’ultima figlia di Giorgio Marsiaj, attuale presidente dell’Unione Industriali. Un caso? Un segnale in codice? Una mera coincidenza? Per capire come Furbizio intenderà gestire l'appetibile partita notarile non bisognerà che attendere ulteriori atti.