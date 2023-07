Spazio, cresce la rete degli incubatori a supporto delle startup

Si amplia la rete italiana degli incubatori di startup nel settore spaziale. Dalla sinergia tra l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e I3P, l'Incubatore del Politecnico di Torino, tre nuovi centri entrano a far parte della rete nazionale degli Esa Business Incubation Centres. La rete italiana, che conta ad oggi la presenza di Esa Bic Turin e Esa Bic Lazio si amplia con l'apertura di altri tre centri: Esa Bic Milan, Esa Bic Padua e Esa Bic Brindisi. Il progetto fa parte dell'architettura voluta dall'Asi per posizionare sempre di più l'Italia come hub innovativo per l'imprenditorialità legata allo spazio. Si punta quindi a dare un impulso significativo alla creazione di nuove imprese e a generare ricadute significative in diversi settori industriali attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli di business basati sull'utilizzo di dati e infrastrutture spaziali. "A meno di due anni dall'avvio di Esa Bic Turin, abbiamo avuto conferma della vivacità del tessuto imprenditoriale italiano sulle tecnologie e applicazioni in ambito spaziale, con oltre 70 progetti analizzati e più di 15 startup ammesse al nostro programma", dichiara Giuseppe Scellato, presidente di I3P e coordinatore di Esa Bic Turin. "I temi della commercializzazione delle attività spaziali, e il supporto all'innovazione ed alla imprenditorialità, stanno diventando sempre più rilevanti per l'Agenzia Spaziale Italiana. Oggi possiamo facilmente affermare che l'Asi è una delle agenzie spaziali nazionali più sensibili ed attive su questi aspetti", sottolinea Augusto Cramarossa, responsabile del Coordinamento Strategico e New Space Economy dell'Asi.