Sindacati, inaccettabile la posizione del Comune sui precari

"Il Comune di Torino continua a dimostrare, di non voler prendere decisioni, anche solo temporanee, che possano garantire alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati da anni nei vari settori, la possibilità di continuare a espletare il proprio lavoro al servizio della cittadinanza garantendo la continuità assistenziale e della qualità dei servizi resi alla cittadinanza". Lo affermano Nidil Cgil, UilTemp e FeLsa Cisl che giudicano l'ultimo incontro con il Comune sui lavoratori precari - oltre 250 attualmente in somministrazione nei diversi enti - "molto negativo" e confermano lo stato di agitazione. I sindacati non escludono "ulteriori forme di rivendicazioni e di tutela, oltre naturalmente allo sciopero". "L'atteggiamento del Comune - spiegano il segretario del Nidil Cgil Danilo Bonucci, della Uiltemp Maria D'Angelo e della Felsa Cisl Giulia Pezzulich - resta di chiusura. Una posizione tanto inaccettabile quanto inconcepibile, anche a fronte dell'impiego massivo ormai evidente della somministrazione reiterato nel tempo, quale tipologia di rapporto di lavoro utilizzata nell'ambito di questa Amministrazione. I sindacati hanno proposto soluzioni che tengono insieme continuità occupazionale con la qualità dei servizi. Oggi non sembrano esistere spiragli per continuare il confronto, ma restiamo disponibili per riaprire in modo serio il tavolo con l'Amministrazione comunale".