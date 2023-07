Anas, in Piemonte traffico sostenuto su tratte turistiche

In Piemonte, in vista del primo fine settimana di esodo estivo, si prevedono flussi di traffico sostenuti su alcune direttrici turistiche, tra cui la strada statale 34 del Lago Maggiore tra Gravellona Toce e il confine con la Svizzera e la statale 33 del Sempione, che costeggia la sponda occidentale del lago per poi dirigersi a nord verso le località turistiche di villeggiatura del Verbano-Cusio-Ossola fino al confine elvetico. Lo riferisce l'Anas, a proposito della rete stradale di competenza, guardando agli spostamenti di breve e lunga percorrenza, mentre la viabilità in Italia prevede bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio. È atteso traffico sostenuto anche sulle statali di collegamento tra Piemonte e Liguria che costituiscono un'alternativa al tracciato autostradale. In particolare, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, che collega le province di Cuneo e di Imperia, lungo la quale nel corso della giornata di sabato si prevedono flussi in aumento in direzione mare e nel corso del pomeriggio di domenica in direzione opposta per il consueto traffico di rientro. È in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, venerdì 28 dalle 16 alle 22, sabato 29 dalle 8 alle 16 ed infine domenica 30 dalle 7 alle 22.