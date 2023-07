Raid ambientalista, sgonfiate le gomme dei suv a Torino

"Abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo suv. Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto. L'abbiamo fatto perché utilizzare un'auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri". Questo è l'inizio del testo del volantino fatto ritrovare sui parabrezza delle auto in sosta in alcune strade di Torino, 'sanzionate' in un raid di un gruppo ambientalista la scorsa notte. I pneumatici ai suv e ad auto di lusso sono stati sgonfiati in particolare in quartieri della "Torino bene", come in corso Vinzaglio e nella zona precollinare. Nel volantino, dove sostengono di avere colpito con la loro azione 70 vetture, si fa riferimento all'adesione da parte degli ambientalisti alla campagna Tyreextinguishers. "Abbiamo solo sgonfiato lo pneumatico, con un'innocua lenticchia, non abbiamo fatto nessun altro danno - scrivono-. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un'auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente" "Ormai quest'auto ce l'hai. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. E in futuro ribellati a chi cerca di convincerti che bisogna avere sempre di più. Per vivere meglio è necessaria la collaborazione di tutti", concludono gli ambientalisti. Un'azione simile era già stata compiuta lo scorso autunno sempre a Torino.