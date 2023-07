L'Atc investe 10 milioni per riqualificare le case popolari

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale destinerà 9.986.788,40 di euro per l'attuazione del programma 'fondi ex Gescal' della Regione. Lo ha deciso il consiglio d'amministrazione, che ha individuato le priorità d'intervento e di utilizzo della prima tranche di fondi sbloccati a giugno dalla giunta regionale, su proposta dell'assessora alla Casa Chiara Caucino. "Grazie all'impegno della Regione - ha spiegato il presidente di Atc Emilio Bolla - con lo sblocco di queste risorse vengono rimessi nella disponibilità dei cittadini i fondi originariamente destinati alle case popolari. I nostri uffici si sono messi subito al lavoro permettendoci di individuare in tempi rapidi le modalità per utilizzare al meglio le nuove disponibilità". I fondi verranno così suddivisi: 2 milioni di euro per interventi di adeguamento normativo relativo alla prevenzione incendi in immobili Atc, 3.591.188,40 di euro per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di immobili Atc e per interventi di adeguamento all'interno di singoli alloggi, 3.050.000,00 euro per la messa in sicurezza di edifici con criticità strutturali, 1.345.600,00 euro per interventi di manutenzione straordinaria di alloggi sfitti al momento non assegnabili per necessità manutentive.