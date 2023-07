Allasia, ingiustificabili danni a Regione, ambientalisti paghino

"E' inqualificabile e vergognoso quello che ancora una volta, coloro che si definiscono attivisti ambientali, causano al patrimonio pubblico", le parole del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia commentando l'ennesima azione violenta che ieri pomeriggio ha causato danni al Palazzo della Regione Piemonte. "Non è assolutamente giustificabile - sottolinea Allasia - le azioni di protesta non possono sfociare in comportamenti violenti che si traducono in danneggiamenti e costi che poi ricadono sulla collettività. Un conto sono le azioni di sensibilizzazione e le rivendicazioni anche accese, altra roba è imbrattare e rompere vetrate". "E' evidente che la questione ambientale è un tema prioritario e sempre più attuale e gravoso, ma sfasciando le cose pensano di offrire una soluzione al problema? Il confronto democratico non può esserci su queste basi. Una volta identificati, i danni ora li paghino questi soggetti", conclude Allasia.