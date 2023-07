Lo Russo, governo dia garanzie sui fondi Pnrr già impegnati

"Sui fondi Pnrr il Comune di Torino è in linea con tutte le scadenze: sono state avviate quasi tutte le gare e, in alcuni casi, sono già stati assegnati i lavori. Sono oltre 300 le opere pubbliche in programma, per un totale di più di 600milioni di euro, destinate a cambiare radicalmente il volto della città, dalla linea 2 della metropolitana alla totale riqualificazione del Valentino, alla ristrutturazione di scuole, biblioteche, impianti sportivi, mercati. Per questo mi unisco agli altri sindaci nell'esprimere forte preoccupazione auspicando che il governo ci dia al più presto garanzie sui fondi già impegnati". Ad affermarlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito alla revisione del Pnrr.