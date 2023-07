SANITÀ

Guerra su esami e analisi.

Centri privati contro farmacie

Dal 2009 si è ampliata l'attività dei farmacisti. Fanno concorrenza ai laboratori che temono di perdere clienti e chiedono una serie di limitazioni. Colaci (Confapi Sanità): "Servono regole più stringenti, imponendo gli stessi requisiti"

Se non è una dichiarazione di guerra, la presa di posizione delle strutture private di diagnostica e specialistica ambulatoriale contro le farmacie, poco ci manca. A rinfocolare una tensione mai del tutto sopita è una nota di Michele Colaci, vicepresidente di Confapi Sanità. “L'ampiamento a partire dal 2009 dei servizi offerti dalle farmacie, che si sono progressivamente avvicinate anche ad attività diagnostiche, va limitato e regolamentato, sostiene chi rappresenta i laboratori e i centri di diagnostica.

"Le farmacie convenzionate possono effettuare le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali, somministrare test diagnostici a tutela della salute pubblica, eseguire prelievi di sangue capillare, effettuare test a uso professionale che comportano l'emissione di una diagnosi, impiegare anche a domicilio, infermieri e fisioterapisti. Sono oggetto di sperimentazione i servizi di telemedicina e gli screening per il tumore al colon retto”, spiega Colaci che aggiunge: “L'erogazione delle prestazioni non comporta, però, la presa in carico dell'utente da parte delle farmacie e l'attribuzione di competenze che sono proprie degli ambulatori medici. La farmacia, quindi, si pone quale 'intermediario' tra paziente e professionista, secondo uno schema 'commerciale' che, di tutta evidenza, non tutela i pazienti”.

Non è difficile leggere nell’intervento di Confapi Sanità una difesa delle “oltre cinquemila strutture private di diagnostica e specialistica ambulatoriale che, invece, sono soggette a rigorosi criteri di idoneità e sicurezza di infrastrutture ed impianti, che necessitano di un medico che eserciti la direzione sanitaria e di uno specialista responsabile di branca, per ogni area operativa e sono sottoposti a controlli annuali”. Da qui la richiesta al Governo e alle Regioni di “ripensare e correggere rapidamente il tiro, imponendo che i locali delle farmacie rispettino requisiti igienico-sanitari, tecnologici e strutturali al pari di quelli previsti per le strutture private e autorizzate di diagnostica e specialistica ambulatoriale”. Prevedibile una replica a stratto giro i posta dei farmacisti.