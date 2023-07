Sindacati, mancano almeno 2.000 docenti da immettere in ruolo

Mancano almeno 2.000 docenti da immettere in ruolo in Piemonte. L'avvio dell'anno scolastico 2023-2024 sarà ancora una volta caratterizzato da un massiccio ricorso al lavoro precario degli insegnanti e del personale Ata, oltre un terzo dei posti sarà a tempo determinato. Lo denunciano i sindacati piemontesi dopo l'incontro con l'Ufficio Scolastico Regionale. "Il copione si ripete", commentano. Per il Piemonte erano previste dal ministero 3.727 immissioni in ruolo, ma si riuscirà a farne al massimo 1.421 (1.129 di sostegno) perché le graduatorie sono vuote. Per gli Ata, invece, ci sono 2.600 posti disponibili e l'amministrazione ne autorizza 850. "La scuola non può più essere utilizzata per il contenimento della spesa. Si autorizzano posti in ruolo sapendo di avere le graduatorie vuote, figlie di un sistema di reclutamento che ha fatto il suo tempo, fatto di ritardi, di ricorsi, di numeri chiusi, non degno di un paese che vuole crescere e dare stabilità al sistema scolastico italiano da troppo tempo bistrattato" osserva Diego Meli, segretario generale Uil Scuola Piemonte. Luisa Limone, segretaria generale della Flc Cgil Piemonte sottolinea "l'inefficacia di continue soluzioni tampone e la necessità di una riforma del reclutamento. La complessità del momento che viviamo, la velocità del cambiamento e dell'innovazione tecnologica e le fragilità post Covid richiedono una strategia di lungo respiro a sostegno concreto della scuola pubblica", spiega. "Prosegue il nostro impegno per promuovere la cultura dell'inclusione e contestualmente garantire il diritto allo studio" afferma Maria Grazia Penna, segretario generale della Cisl Scuola Piemonte.