Coerenza nelle alleanze

Il nodo politico della coerenza tra le alleanze nazionali e quelle locali era già presente durante la lunga stagione della cosiddetta prima repubblica. Certo, anche in quei tempi, qua e là, c’era la possibilità di incrociare la presenza di “giunte anomale” a livello locale come venivano definite – cioè coalizioni tra la Dc e il Pci – ma restavano, comunque sia, delle eccezioni rispetto al quadro politico generale. Questo per quanto riguarda prevalentemente la Dc perché per il Psi era abbastanza normale, nonché disinvolta, la tesi di governare con la Dc a livello nazionale e stringere invece accordi con i comunisti a livello locale. Ma, per restare alla situazione contemporanea, è indubbio che alcuni paletti adesso vanno pur fissati. Anche se le singole realtà locali – comunali e regionali – possono sempre divergere rispetto alla costruzione del disegno politico nazionale. E, per fermarsi alle forze di Centro – anche se si andrà alle elezioni europee in modo autonomo, come ovvio essendo il sistema proporzionale – è indubbio che almeno su tre versanti ci vuole chiarezza.

Innanzitutto, le alleanze politiche e di governo devono essere minimamente coerenti e credibili. Il Centro, ad esempio, non può fare un’alleanza politica con una forza populista e demagogica come il partito dei 5 stelle. Quel partito, cioè quello di Grillo e di Conte, resta semplicemente alternativo rispetto a tutto ciò che storicamente, culturalmente, politicamente e programmaticamente rappresenta il Centro e la “politica di centro” nel nostro paese. E questo vale per il livello nazionale e, a maggior ragione, per qualsiasi elezione locale. Soprattutto a livello regionale.

In secondo luogo, non è politicamente concepibile, e credibile, che ci siano coalizioni nazionali costruite fra partiti tendenzialmente omogenei e compatibili a livello politico e programmatico mentre lo stesso criterio viene sistematicamente negato a livello locale. Ne va della credibilità delle alleanze ma, soprattutto, della affidabilità della politica e delle stesse istituzioni. Perché se è vero, com’è vero, che la politica sta lentamente riconquistando l’antica credibilità dopo la sbornia populista e antipolitica di marca grillina di questi ultimi anni, è altresì vero che non ci si può incamminare su strade radicalmente alternative tra il livello nazionale e quello locale.

In ultimo, ma non per ordine di importanza, occorre avere la capacità di legare il dato programmatico con quello politico. Detto in altri termini, non possono esistere programmi che prescindono radicalmente da valutazioni politiche e culturali. Perché, se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un governo degli enti locali che resta distinto, distante se non addirittura alternativo rispetto a tutto ciò che è riconducibile alla politica, ai progetti politici e alle culture politiche.

Ecco perché attorno alle future alleanze locali si giocherà una partita decisiva a livello politico. E cioè, sulla credibilità, sulla valenza e sulla stessa trasparenza della politica nella società contemporanea. E questo lo verificheremo solo dai comportamenti concreti dei partiti e non dalle dichiarazioni roboanti e propagandistiche.