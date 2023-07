Pnrr, Cirio con Tajani incontrerà Fitto sui fondi

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha concordato ieri con Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, di decidere nei prossimi giorni un incontro con il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, in merito alla revisione del Pnrr da parte del governo. La Regione del resto si è già vista assegnare 4 dei 6 miliardi del Pnrr che serviranno a contribuire a progetti che spaziano dall'idrogeno verde alle scuole, al contrasto al dissesto idrogeologico. I tagli non riguarderebbero quindi le risorse già assegnate ad esempio sui bandi per l'idrogeno verde in aree industriali dismesse. Scontato in ogni caso che gli uffici stiano procedendo a verifiche puntuali sui progetti in tutte le aree in cui è previsto che insistano anche i fondi del Pnrr.