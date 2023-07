Polizia, oltre 100 arresti nel 2023 per furti nei locali

Sono circa un centinaio le persone arrestate da iniziò anno per furti in esercizi commerciali a TORINO dalla polizia. La media è di 3 o 4 arresti alla settimana, 50 le persone che sono state fermate durante o subito dopo aver effettuato 'spaccate' in orario notturno. È quanto emerge dai dati della questura di TORINO che sottolinea come la maggior parte degli arrestati siano persone senza fissa dimora, in prevalenza di origine straniera. Gli ultimi arresti nei giorni scorsi. Si tratta di un 25enne di origine marocchina che è stato fermato dopo che si era introdotto in un ristorante di via Bologna di notte, facendo scattare l'allarme. Un 37enne già arrestato in passato, sempre per furti in locali e abitazioni, è stato condotto in carcere perché da una settimana non adempiva all'obbligo di firma in commissariato.