Ambrogio (FdI), raid contro i suv è fanatismo classista

"Il raid contro i suv è inutile fanatismo classista, che con l'ambientalismo non c'entra nulla". Così la senatrice FdI Paola Ambrogio a proposito del raid ambientalista contro 70 suv avvenuto durante la notte a Torino. Per Ambrogio, si tratta di "attivismo violento e miope, che rischia di causare danni enormi nell'attuale processo di riconversione in ottica di sviluppo sostenibile". "Stiamo parlando - afferma l'esponente di FdI - di un'azione che ha riguardato auto recentissime, rigorosamente appartenenti alle classi emissive più alte, e quindi meno inquinanti, per di più spesso con motorizzazioni da city-car". "Veicolando un messaggio sbagliato - aggiunge - si rischia di rendere vani gli sforzi per l'ammodernamento del parco auto circolante: se ho un'auto 'euro zero' e non sono oggetto delle attenzioni degli attivisti, perché dovrei acquistarne una di ultima generazione, e trovarmi gli pneumatici a terra? E' un danno enorme considerando che il parco auto italiano, uno dei più vecchi d'Europa, ha un'età media vicina ai 13 anni, e che un'auto su cinque è 'euro 2' o inferiore. Gli ecoattivisti non fanno che complicare la strada verso lo sviluppo sostenibile, un percorso trasversalmente visto come necessario e improcrastinabile".