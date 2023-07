A Prali cani molecolari da tutta Italia per esercitazione

Cani molecolari provenienti da tutta Italia saranno a Prali, nel Torinese, per partecipare a esercitazioni di ricerca di persone scomparse. Dal 3 al 6 agosto è infatti in programma in località Ghigo il primo 'International K9 Summer Camp', che vedrà la partecipazione di Unità Cinofile specializzate. Le esercitazioni includono anche un lavoro sull'approccio e la segnalazione di tracce ematiche e resti umani, sia in notturna che in diurna. Sarà presente anche Bobo, un boxer nato cieco, particolarmente qualificato nella ricerca di persone. L'evento é organizzato dalla Ivan Schmidt Academy e da K9 Mantrailing Alliance, scuola di formazione nota nel panorama internazionale. Ci sarà anche il titolare della Academy svizzera, Ivan Schmidt, che ha al suo attivo una ventennale esperienza internazionale nell'ambito della ricerca di persone scomparse. Al suo fianco, Vassilia Sacco di K9 Mantrailing Alliance, conduttrice del boxer Bobo. "La formazione continua - sottolinea Schmidt - è fondamentale per garantire la massima attendibilità possibile del lavoro che viene svolto. Né gli uomini, né i cani sono essere infallibili, ma possono fornire un aiuto essenziale nella ricerca di persone scomparse o nella ricostruzione di una scena del crimine. Non possiamo escludere che una persona durante la scomparsa si ferisca, oppure che subentri purtroppo un decesso. Ecco perché vogliamo che le unità cinofile abbiamo una formazione a 360 gradi, anche sulle tracce ematiche e sui resti umani".