Marattin: non passo in Azione

Lasciare Italia Viva e passare in Azione? "No, e sono stufo che il mio nome venga continuamente tirato in ballo per questo" e "io non passo da un partito ad un altro, non ha senso per me. Sono convinto che né Azione né Italia viva, per la propria storia, per caratteristiche, per dimensioni, abbiano da sole le potenzialità di occupare le famose 'praterie' di cui si parla da tempo", ovvero "serve unità per costruire quell'offerta politica riformista e liberaldemocratica in grado di dare prospettiva e stabilità al quadro politico italiano. Per questo, non ho mai pensato di uscire da uno di questi due partiti per andare nell'altro. Certo ho posto delle questioni". Così Luigi marattin in un'intervista su Corriere della Sera, aggiungendo che "il processo unitario con Azione io non lo considero morto e sepolto".