Gran finale a Torino per trofeo di tennis in carrozzina

Gran finale oggi al Circolo della stampa-Sporting di Torino per il 15/o Trofeo della Mole 2.0, manifestazione internazionale di tennis in carrozzina. L'evento, organizzato dalla società sportiva no profit di Alessandria Ssd Volare, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città metropolitana, del Comune di Torino e del Comitato italiano paralimpico, fa parte dell'Uniqlo Wheelchair Tennis Tour. I risultati hanno sovvertito alcuni pronostici basati sul ranking internazionale. È stato questo il caso della categoria Open Maschile e di quella Femminile. Nella prima a trionfare è stata la testa di serie numero 2 e 38 Geoffrey Jasiak (Francia), che in una partita molto intensa ha avuto la meglio sulla numero 1 e 25 al mondo Conner Stroud (Stati Uniti). Nella seconda l'azzurra Marianna Lauro (testa di serie numero 1 e 39 al mondo) è stata sorpresa dalla britannica Abbie Breakwell (testa di serie numero 2 e numero 43 al mondo). Nessuna sorpresa, invece, tra i Quad, dove nella finale tutta italiana Alberto Saja, testa di serie numero 1 e 25 al mondo, ha superato l'ultimo torinese in gara, Hegor Di Gioi. "Siamo davvero soddisfatti ed emozionati - ha sottolineato il segretario e responsabile eventi di Ssd Volare, Gianluca Cosentino - perché nonostante tanti anni di lavoro e tanti tornei organizzati il palcoscenico internazionale ci mancava". "Abbiamo raggiunto un buon livello - aggiunge il direttore del trofeo, Pietro Mazzei - qualità che è stata dimostrata dalla presenza di alcuni atleti che a giorni saranno impegnati a Rotterdam per i Campionati europei con l'obiettivo di qualificarsi alle Paralimpiadi. Tra loro gli italiani Alberto Saja, Marianna Lauro e Silvia Morotti". Alla competizione hanno partecipato 42 atleti di 11 nazioni. Tra questi i nomi di punta del panorama italiano e quelli posizionati nelle prime 50 posizioni di ranking mondiale.