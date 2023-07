Magliano (Moderati), gravissimo aggredire agenti con bastoni

"E' gravissimo quanto successo ieri a Mirafiori". Lo afferma il capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano, a proposito dei poliziotti colpiti con bastoni ieri durante un intervento delle volanti del commissariato Mirafiori in un campo Rom a Torino. "Gravissimo - rimarca Magliano - ma non sorprendente, dal momento che da anni quella zona di Torino è alla mercé di queste persone, lontane da ogni senso di legalità. La nostra solidarietà agli agenti accerchiati e aggrediti dai nomadi è assoluta, e sincero il nostro grazie ai rinforzi intervenuti con tempismo tale da evitare danni peggiori". "Folle - aggiunge - l'azione del soggetto che, alla guida di un camper, ha rischiato di travolgere chi si trovava sul posto: si è rischiata la tragedia". "Dopo gli sgomberi delle occupazioni delle case Atc - dice ancora Magliano - quella zona continua a essere terra di nessuno ed è un fatto che non possiamo tollerare. Il problema rappresentato da queste persone è serio ed è ora che sia affrontato a tutti i livelli istituzionali: per parte mia porterò il tema nel Consiglio regionale del Piemonte".