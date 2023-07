ALTA TENSIONE

L'alta felicità dei No Tav: guerriglia in Val di Susa

Ancora un attacco dei soliti antagonisti incappucciati. Ormai un appuntamento classico in occasione del festival di Venaus. Duplice azione prima al cantiere di San Didero e poi a Chiomonte. Disagi e lunghe code per la chiusura precauzionale dell'autostrada

Un gruppo di No Tav incappucciati, appartenenti all'ala più oltranzista del movimento, ha attaccato prima il cantiere di San Didero e poi quello di Chiomonte, in Val di Susa. Gli antagonisti, circa una cinquantina, hanno lanciato molotov, petardi, bombe carta e sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. In località Baraccone con un argano hanno agganciato il cancello principale e stanno cercando di tirarlo giù. L'attacco è avvenuto in più punti. La chiusura per qualche ore dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia ha provocato disagi e lunghe code in ambo le direzioni.

Il corteo dei No Tav, appuntamento del Festival Alta Felicità, un migliaio di partecipanti, era partito da Venaus fino a Susa, poi si è mosso verso il cantiere di San Didero, dove una cinquantina di manifestanti travisati hanno attaccato il cantiere. Gli attivisti hanno strappato diversi metri di filo spinato dalle recinzioni, con cesoie e una scala. L’attacco più pesante si è registrato proprio a San Didero, con il lancio di due molotov, oltre a bombe carta, razzi e grossi petardi collegati a bombolette di gas. A Chiomonte invece da una trentina di attivisti sono stati lanciati sassi, ma non materiale esplodente e i No Tav hanno tentato di aprirsi un varco nelle recinzioni con cesoie e tagliando il filo spinato. Alla marcia hanno preso parte anche i collettivi che nei giorni scorsi hanno partecipato al Climate Social Camp che si è svolto a Torino e da fuori città, in particolare da Bologna e dal Veneto, sono arrivati diversi attivisti.

Il 24 luglio la Digos della Questura di Torino aveva perquisito l'area del presidio No Tav dei Mulini e aveva sequestrato materiale che, secondo gli investigatori, era stato utilizzato durante gli assalti. Oltre agli scudi in plexiglass a petardi, bombe carta e abiti scuri per il travisamento, erano state sequestrate corde, rampini e tronchesine.