Cirio: violenze assurde no Tav, si risarciscano danni

"Le violenze di ieri in Valsusa ai cantieri della Tav dimostrano che c'è una piaga sempre aperta. Siamo alla vigilia delle vacanze, dovremmo vedere le montagne sui media nazionali e internazionali come luogo di quiete, sicurezza e eccellenza turistica e non per la presenza di soggetti che continuano a non voler rispettare le regole della democrazia. Perché è giusto che ognuno esprima le proprie posizioni ma poi quando democraticamente le scelte si fanno, devono essere accettate". Lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio oggi a Torino a margine dell'inaugurazione dei lavori del primo cantiere finanziato con fondi Pnrr, nel quartiere popolare delle Vallette. "Mi auguro che questi soggetti vengano identificati uno per uno e che paghino personalmente con il proprio patrimonio il danno economico che stanno creando al Piemonte, alle abitazioni, alle strutture turistico ricettive - ha aggiunto -. Avere oggi migliaia di persone delle forze dell'ordine a cui va tutta la nostra solidarietà che devono garantire la sicurezza di un cantiere è assurdo e inaccettabile, ci sono delle responsabilità penali, la magistratura sta facendo un lavoro importantissimo per quanto riguarda il controllo di questo fenomeno, ma si devono affiancare anche i diritti al risarcimento dei danni economici che queste persone stanno provocando a tutte le attività commerciali, turistiche ricettive di quelle montagne e che non ne possono nulla".