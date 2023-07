Conticelli (Pd), stanza dell'ascolto è un oltraggio alle donne

"La 'stanza dell'ascolto' promossa dall'assessore regionale Marrone è l'ennesima umiliazione nei confronti delle donne e della loro libertà di scelta e di autodeterminazione. Non si tratta di uno sportello di accoglienza, che altrimenti sarebbe gestito dall'ospedale o dall'Asl, ma di un affidamento diretto al Movimento per la Vita, dunque una forma di violenza psicologica istituzionalizzata". Così la capogruppo Pd in consiglio comunale di Torino, Nadia Conticelli. "I luoghi per l'accoglienza delle donne, la tutela della loro salute riproduttiva, della genitorialità consapevole, sono già presenti all'interno del Servizio sanitario nazionale - sottolinea Conticelli - sono i Consultori, ad accesso libero e diretto. L'assessore regionale ha il dovere di garantire le risorse necessarie, invece di umiliare il servizio pubblico per valorizzare associazioni ideologiche per finalità elettorali. "Se all'Ospedale Sant'Anna viene effettuato il 50% delle interruzioni volontarie di gravidanza piemontesi è perché non viene assicurata una percentuale idonea di medici non obiettori nelle altre strutture. Di questo la giunta Cirio dovrebbe preoccuparsi, di garantire il servizio pubblico previsto dalla legge, di difendere i diritti delle cittadine piemontesi, la loro salute e la libertà nelle scelte di vita", conclude Conticelli.