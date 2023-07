Lo Russo incontra la nuova direttrice del carcere di Torino

Questa mattina il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato la nuova direttrice del carcere Lorusso e Cutugno, Elena Lombardi Vallauri. "Al centro del colloquio la reciproca volontà di collaborare per migliorare la situazione delle nostre carceri", ha spiegato il primo cittadino dopo l'incontro "Vogliamo continuare a lavorare per restituire al carcere un ruolo di rieducazione e reinserimento nella comunità, non soltanto punitivo ma rieducativo, che possa condurre le persone che hanno commesso errori attraverso un percorso di riabilitazione e ritorno nella società", ha concluso Lo Russo.