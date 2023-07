Montaruli, bene i sigilli al centro sociale Murazzi

"La liberazione dei locali del centro sociale Murazzi è una buona notizia per la città di Torino che si può riappropriare di quegli spazi strategici per la bellezza e la valorizzazione del nostro territorio". Così in una nota Augusta Montaruli vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera."Ora che è avvenuto lo sgombero, si provveda immediatamente alla destinazione di quei locali affinché non solo non si ripeta l'occupazione, ma la collettività ne possa beneficiare nel migliore dei modi", aggiunge Montaruli. "Già in passato avevo chiesto più volte che questo centro sociale venisse sgomberato, ora si passi alla valorizzazione di un luogo strategico", conclude.