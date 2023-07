Mauceri, la violenza non fermerà la realizzazione della Tav

"Esprimo piena solidarietà e apprezzamento alle forze dell'ordine che anche ieri hanno saputo fronteggiare con determinazione inutili attacchi di violenza, che si confermano anacronistici e incomprensibili. Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma se sfocia in violenza non è più un diritto". Così Calogero Mauceri, presidente dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione condanna gli episodi di violenza verificatasi ieri a Venaus e San Didero durante il Festival della Felicità. "L'opera è indispensabile per l'intero Paese - sottolinea Mauceri - e va realizzata; tutte le Istituzioni, gli Enti locali e le Associazioni di categoria sono costantemente impegnate in confronti costruttivi e propositivi. Negli incontri sia dell'Osservatorio sia con i sindaci dei Comuni interessati dall'asse ferroviario riscontro sempre disponibilità e partecipazione, per questo la violenza di ieri è ancora più incomprensibile e fuori luogo. Di sicuro le violenze di ieri non fermeranno il lavoro svolto finora né impediranno la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione".