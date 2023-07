Reddito: assistenti sociali Piemonte, troppa incertezza

"Affidare a un messaggio inviato un venerdì di fine luglio un'informazione così delicata, significa non tenere conto né della persona e delle sue fragilità né del senso di incertezza che si trasmette ai cittadini con comunicazioni non complete e generiche". Lo dichiara il presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, Antonio Attinà, a proposito della sospensione del Reddito di cittadinanza disposta dal Governo. "Il problema - conclude Attinà - fa riferimento anche a una gestione politica che decide la sospensione del reddito di cittadinanza senza adeguati strumenti per sostenere un cambiamento così importante e con una programmazione dei tempi di comunicazione non idonei. In conclusione, chiediamo alle istituzioni un intervento immediato affinché si chiariscano ai cittadini la situazione e le procedure, precisando che certe scelte politiche non dovrebbero generare responsabilità per gli assistenti sociali, poiché non sono di pertinenza dei colleghi e delle colleghe dei Servizi".