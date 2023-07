Disabato (M5s), marchette antiaborto non sostegno alle donne

"L'assessore Maurizio Marrone non provi a far passare le sue marchette alle associazioni antiabortiste come sostegno alle donne. I suoi progetti oscurantisti non hanno nulla a che vedere col sostegno economico alle famiglie, a maggior ragione se i suoi finti segnali di attenzione arrivano a pochi giorni dalla cancellazione del reddito di cittadinanza". Così la capogruppo M5s in Regione Piemonte, Sarah Disabato, commenta la nascita della stanza dell'ascolto all'ospedale ginecologico Sant'Anna di Torino per le donne che pensano di abortire. "In tutto ciò - rimarca Disabato - Cirio tace imbarazzato, e non è la prima volta. Cosa pensa dello sport preferito della sua Giunta, quello di minare costantemente la 194 e l'autodeterminazione delle donne? Intanto dalla Regione in questi anni non ci sono state iniziative apprezzabili su asili nido, contrasto alla povertà o anche solo per sostenere le famiglie nell'ottica di conciliare al meglio casa e lavoro". "E proprio in questi giorni - aggiunge - il governo elimina il reddito di cittadinanza, fondamentale per migliaia di donne: questa è la considerazione che hanno della donna, a Roma come a TORINO. Quello di oggi è l'ennesimo attacco della Giunta regionale alla libertà di scelta delle donne. Una misura di propaganda che strizza l'occhio alle associazioni antiabortiste a cui vengono affidati centinaia di miglia di euro pubblici per un'operazione ideologica e dal sapore patriarcale. Questo non è un aiuto alle donne, ma una crociata medievale sul loro corpo".