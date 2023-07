Cirio, nessuna riduzione di fondi Pnrr in Piemonte

"Stando agli esami approfonditi fatti in questi giorni non risultano decurtazioni ai fondi del Pnrr al Piemonte che ammontano circa ad un miliardo di euro. Comunque il governo si sta muovendo con intelligenza, cioè si pone il problema di spendere bene prima e non dopo. L'Italia è un paese in cui non si è mai riusciti a spendere bene, in tempo e tutto, per cui è serio il governo che si pone la questione, cosi come lo sono le regioni che cercano di amministrare al meglio e in tempi congrui i fondi erogati". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a Torino a margine dell'inaugurazione nel quartiere Vallette, del primo cantiere con fondi PinQua-Pnrr mirato alla riqualificazione urbana e degli spazi pubblici.