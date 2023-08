ALTA TENSIONE

No Tav, era terrorismo già nel 2013. "Mancò il coraggio per la condanna"

L'attacco di ieri riporta indietro di dieci anni e nulla sembra cambiato. Allora gli antagonisti vennero assolti dall'accusa di essere terroristi. Caselli definì la loro "una vera azione di guerra". Parla l'ex pm Rinaudo: "Gli strumenti giuridici ci sono, basta utilizzarli"

La notte tra i 13 e il 14 maggio 2013 l’attacco al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Il 21 dicembre di due anni dopo i quattro anarchici escono dall’aula bunker tra gli applausi dei No Tav: la Corte d’Assise d’Appello ha confermato l’assoluzione in primo grado dall’accusa di terrorismo sostenuta, per la prima e per ora unica volta nella lunga storia della contestazione violenta all’opera ferroviaria tra Italia e Francia, dal pubblico ministero Antonio Rinaudo. All’epoca l’allora procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli, definì quell’assalto “una vera azione di guerra”.

Dieci anni dopo, ieri, l’ennesima guerriglia, ancora le molotov, i sassi, gli attacchi al cantiere. Dottor Rinaudo, lei da cinque anni ha lasciato la toga, prima però ha fatto in tempo a ricevere un ordigno esplosivo proprio per le sue indagini e le sue requisitorie sul fronte No Tav. Resta l’amaro in bocca per quell’assoluzione? Ed è sempre convinto, oggi più di allora, che si tratti di terrorismo?

“Allora avemmo la fortuna investigativa che, grazie a indagini della squadra mobile di Bologna su un traffico di stupefacenti portarono a individuare alcune schede sim finite ai No Tav che consentirono le intercettazioni in tempo reale sull’attacco al cantiere, in cui vengono bruciati anche mezzi della polizia. A dicembre chiedo le misure cautelari contestando, oltre agli altri reati, quello di terrorismo. Da li si scatenerà la canea contro di me, fino ad arrivare al plico esplosivo, che per fortuna è stato intercettato”.

Il suo convincimento sul fatto che fosse e sia terrorismo…

“Ma certamente sì. Purtroppo, a mio avviso la Corte d’Assise non ebbe il coraggio di seguire questa impostazione”.

Però Caselli parlava addirittura di atto di guerra.

“Caselli mi appoggiò, poi arrivò un altro procuratore che la pensava un po’ diversamente da me”.

La sua tesi accusatoria era molto forte, per la prima volta si parlava, in termini giuridici, di terrorismo, di cui si era abituato a parlare solo per gli anni di piombo o per le stragi.

“Avevo fatto una costruzione sia del punto di vista giuridico che storico molto dettagliata e a mio avviso più che sostenibile. È mancato il coraggio e ci si è limitati alle condanne per reati minori. Terrorismo era e, purtroppo ne abbiamo recentissima riprova, terrorismo è”.

Scusi la brutalità, ma per definire un atto terroristico ci vuole il morto?

“Certo che no. Aggiungo che qui si agisce su un sito dichiarato di interesse strategico nazionale. Mi cerchi nel mondo un cantiere protetto da esercito e polizia, è un obiettivo militare”.

Mentre al di là del confine, in Francia, bastano un po’ di guardiani. Non è strano?

“Proprio questo deve porre delle domande. Hanno provato a fare una manifestazione, senza mezzi termini gli è stato impedito”.

Servono ulteriori strumenti giuridici?

“No, ci sono. Basta applicarli. La mia costruzione accusatoria magari può essere stata non giuridicamente perfetta, ma chi c’è adesso potrà fare un lavoro migliore del mio. Non c’è null’altro che da applicare le norme che abbiamo. Nel momento in cui si travalica il confine del legittimo dissenso e gli atti sfociano in violenza, ci sono le misure cautela o di prevenzione, di strumenti ne abbiamo a iosa”.