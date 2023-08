EDILIZIA SANITARIA

Ospedali, frattura nel centrodestra.

FdI: "Asse Pd-Lega" e non vota

Gli assessori meloniani Marrone e Chiorino disertano la giunta che approva la delibera con l'indicazione dell'area ex Montefibre per il nuovo nosocomio del Canavese. Numeri a rischio anche per il Consiglio di domani. "Se la facciano votare dall'opposizione"

“Non possiamo andare contro i sindaci di quel territorio”. Che Fratelli d’Italia non fosse entusiasta della scelta della giunta della Regione Piemonte sul nuovo ospedale di Ivrea era cosa risaputa, che addirittura potesse sganciarsi dal resto della maggioranza e non votare il provvedimento che individua nell’ex Montefibre l’area su cui dovrà sorgere il nosocomio se lo aspettavano in pochi. E invece nelle parole con cui il capogruppo Paolo Bongioanni ha introdotto la riunione del gruppo di oggi è arrivata la bocciatura che ora mette in pericolo l’approvazione della delibera.

Non solo Bongioanni, tutta la formazione di Fratelli d’Italia si è trovata d’accordo a manifestare la propria contrarietà, certificata anche dall’assenza dei due assessori Maurizio Marrone ed Elena Chiorino nella giunta che nel primo pomeriggio ha approvato la delibera (senza nemmeno il numero legale a giudicare dal primo verbale circolato pochi minuti dopo il Commissione Sanità) che ora dovrà passare all’esame del Consiglio regionale. “Non parteciperemo al voto” è l’indicazione con la quale i meloniani piemontesi concludono l’incontro. Questo vuol dire, numeri alla mano, che la delibera rischia di rimanere impantanata se si tiene conto che anche in Forza Italia non mancano i distinguo a partire dall’ex leghista Mauro Fava che è da sempre sostenitore dell’altra soluzione, quella dell’ex Ribes di Pavone Canavese.

Nell’assemblea di venerdì i sindaci si erano divisi, mentre l’assessore alla Sanità Luigi Icardi ha preferito non presentarsi. I comuni dell’Alto Canavese hanno votato compatti per la soluzione di Pavone, ma Ivrea – in alleanza con i municipi dell’hinterland Nord di Torino, come Settimo Torinese, Leini, Volpiano e Chivasso – ha fatto valere il suo peso facendo pendere la bilancia sulla propria area.

Un dibattito che ha non solo diviso l’ampio territorio a Nord del capoluogo regionale, ma che ha visto alleanze trasversali che in modo più o meno sotterraneo si sono mosse. “Lega e Pd su questo tema vanno a braccetto” è l’accusa di Fratelli d’Italia con riferimento in particolare al consigliere canavesano dem Alberto Avetta, che ha sempre sostenuto la soluzione di Ivrea. Anche molti dei sindaci che hanno sostenuto Ivrea – a partire da Settimo Torinese e Chivasso – sono del Pd. Ed è forse per questo che Fratelli d’Italia avrebbe deciso di non partecipare al voto: si dice che l’obiettivo sia di stanare i dem e far emergere il patto “rosso-verde” che da mesi si salda attorno al nuovo ospedale.