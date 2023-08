No Tav: ancora tensioni a Chiomonte, tagliate le recinzioni

Ancora tensioni in Val di Susa (Torino) dove questo pomeriggio gli attivisti No Tav hanno tentato un nuovo assalto al cantiere di Chiomonte. Dopo gli attacchi di ieri a San Didero e sempre a Chiomonte, oggi i No Tav, circa un centinaio di giovani, sono partiti, con i pullman-navetta del Festival Alta Felicità, da Venaus alla volta di Giaglione. Da qui, dopo aver attraversato i boschi della Val Clarea, hanno raggiunto il cantiere. Arrivati alle reti di recinzione una decina di incappucciati le hanno danneggiate con le cesoie e sono stati tagliati metri di filo spinato. Le forze dell'ordine per allontanare gli antagonisti hanno utilizzato i lacrimogeni, mentre i manifestanti lanciavano sassi. Sui canali social del movimento gli attivisti sostengo che "le recinzioni sono state tagliate permettendo ad alcuni No Tav di entrare all'interno del fortino causando così l'interruzione dei lavori".