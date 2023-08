Unicredit: cda adotta nuovo sistema di governance monistico

Il Consiglio di amministrazione di UniCredit ha deciso di adottare il sistema di governance monistico in luogo di quello tradizionale. Lo riporta una nota della banca precisando che, dopo aver sottolineato come il sistema tradizionale di UniCredit si sia dimostrato nel tempo efficiente, il Consiglio di amministrazione ha valutato il passaggio a un sistema monistico perché in grado di migliorare ulteriormente la qualità della governance, garantendo una maggior efficacia dei controlli tramite l’integrazione dell’organo di controllo all’interno del Consiglio e valorizzando pienamente il ruolo di impulso dei componenti dell’organo di controllo attraverso la loro diretta partecipazione ai processi decisionali del Consiglio. Tale sistema di governance, viene osservato, è stato inoltre ritenuto corrispondente ai modelli largamente seguiti all’estero.