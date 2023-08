ViViBanca, crescono erogazione di prestiti e utile netto

ViViBanca - gruppo bancario privato ed indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, i prestiti personali e l'anticipo del Tfs, oltre che nella raccolta online sul mercato retail - ha chiuso il primo semestre 2023 con una crescita delle nuove erogazioni di prestiti contro cessione del quinto pari al 19,6% rispetto al 30 giugno 2022, per un importo complessivo di euro 177,1 milioni e un utile netto consolidato pari a circa euro 1,1 milioni, in crescita rispetto 0,2 milioni del 2022. Il margine di intermediazione è in crescita del 18% rispetto all'anno precedente, pari a euro 12,6 milioni, il patrimonio netto è pari a euro 64,4 milioni, grazie al buon esito dell'operazione di aumento di capitale appena concluso e alla destinazione a riserve dell'esercizio precedente. "Il semestre appena concluso registra un altro passo importante della nostra strategia di crescita, grazie ai risultati ottenuti in un contesto economico particolare e all'avvio del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mediterraneo in ViViBanca, operazione che ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento competitivo attraverso lo sviluppo di una nuova linea di business, cioè il finanziamento alle piccole e medie imprese" commenta il presidente Germano Turinetto.