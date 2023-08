Torino, sì a criteri bando contributi a micro e piccole imprese

Le linee d'indirizzo e i criteri per la redazione del bando e la concessione di contributi a fondo perduto come sostegno alle micro e piccole imprese situate in via Po sono state approvate questa mattina dalla giunta comunale di Torino. Il bando prevede il cofinanziamento pubblico per interventi diretti ad ammodernare e a migliorare la parti esterne delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehors, illuminazione esterna), attuando così una riqualificazione urbana coerente con i principi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Le linee di indirizzo e i criteri approvati oggi dall'esecutivo di Palazzo Civico, sono stati prima discussi e condivisi dai componenti della cabina di regia - organo deliberativo del distretto del commercio di Torino - composta da rappresentanti della Città, di Ascom Confcommercio e di Confesercenti e saranno espressamente dettagliati nel bando. Le risorse finanziarie messe a disposizione per l'erogazione dei contributi sono pari a 120.576,48 euro, di cui 96.461,18 euro di fondi regionali e 24.115,30 euro di fondi comunali. Il Comune inoltre si riserva la possibilità di aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria se vi fossero risorse proprie aggiuntive disponibili e le domande presentate eccedessero le disponibilità sopra indicate.