Male i saldi a Torino, per 6 commercianti su 10 vanno peggio

I saldi a Torino e provincia vanno male. Sei commercianti su dieci hanno registrato un peggioramento rispetto allo scorso anno; il resto si divide equamente fra chi giudica l'attuale stagione uguale a quella dell'anno scorso e chi vede un miglioramento. Emerge dal sondaggio condotto da Confesercenti fra gli operatori di Torino e provincia a un mese dalla partenza degli sconti: quattro weekend già svolti, quattro ancora da svolgere. Al di là delle percentuali, per molti degli interpellati si tratta "della peggiore stagione da molti anni ". A Torino il volume delle vendite è in calo del 10% nelle zone centrali e supera il 15% in periferia; fra il 10% e il 15% nei principali comuni della provincia. In diminuzione lo scontrino medio: soltanto per poco più di un commerciante su tre è in linea con le aspettative (140 euro); per gli altri inferiore. È forse la prima volta che si verifica uno scarto così rilevante rispetto alle previsioni fatte dagli stessi esercenti. L'esiguità della spesa è confermata dalla tipologia degli acquisti, che vede al primo posto magliette e t-shirt (45,4%). Neppure la crescita del turismo ha salvato la stagione: il 41,6% dei commercianti sostiene di avere visto meno turisti nel proprio negozio e nessuno ha riscontrato un aumento. "Siamo alla metà del percorso dei saldi, ma ormai i giochi sono fatti, perché il grosso degli affari si realizza nella primissima fase. Anche questa è una stagione da dimenticare, dopo una primavera difficile. Soprattutto ci preoccupa il futuro: non pare che vi siano le premesse per una ripresa dei consumi. Se tante persone hanno difficoltà a comprare una maglia, figuriamoci una giacca o un cappotto. Temiamo un autunno e un inverno molto freddi, e non dal punto di vista meteorologico" dice Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, l'associazione dei commercianti di abbigliamento e calzature.