Magliano interpella su dispositivi autocontrollo per diabetici

Il capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano, annuncia una interpellanza sui dispositivi di monitoraggio della glicemia dei pazienti diabetici. Tra gli obiettivi, sapere se sia in programma l'aggiornamento delle "linee di indirizzo regionali per un uso appropriato dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione nel diabete mellito", risalenti al 2020. L'aggiornamento servirebbe infatti, spiega Magliano, "per non escludere le nuove soluzioni tecniche che permettono di superare le attuali categorizzazioni tra dispositivi per la misurazione intermittente e dispositivi per la misurazione in tempo reale della glicemia". "Le nuove soluzioni per la misurazione della glicemia in continuo, recentemente introdotte sul mercato - sottolinea Magliano - grazie alla semplicità di utilizzo, affidabilità e favorevole rapporto tra efficacia e costo, riescono a superare le attuali categorizzazioni tra dispositivi Flash Glucose Monitoring intermittente e Continuous Glucose Monitoring in tempo reale. Altre Regioni hanno già intrapreso con successo questa strada".